Dijakinja umrla na maturantski zabavi, padla skozi kupolo, visoko 8 metrov

Nemški mediji poročajo o nesluteni tragediji, ki se je zgodila v Neuköllnu v Berlinu. Med maturantsko zabavo, ki se je je udeležilo okoli 500 dijakov, sta dva splezala na streho hotela in padla skozi kupolo iz pleksi stekla z višine približno 8 metrov. Umrla je 17-letnica, 16-letnik je bil ranjen.

Tiskovni predstavnik policije je za rbb24.de potrdil, da sta mladenka in mladenič splezala na streho hotela Estrel in padla skozi kupolo. Dekle so na kraju dogodka oživljali. Oba so hitro prepeljali v bolnišnico, a je dekle žal umrlo. 16-letnik naj bi padel na smeti, ki so njegov padec ublažile, zato je preživel.

Še vedno ni jasno, kako natančno se je to zgodilo. Zaradi šoka je zdravniško pomoč poiskalo šest dijakov.