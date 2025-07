Dijak posilil sošolko na stranišču, v zapor ne bo šel: »Začela me je poljubljati in želela seksati«

Sedemnajstletni dijak srednje šole iz Lyckseleja, rojen v Iraku in zdaj švedski državljan, je bil obsojen zaradi posilstva sošolke na šolskem stranišču. Vendar je okrožno sodišče v Lyckseleju ta mesec odločilo, da ne bo prestajal zaporne kazni, temveč ga je obsodilo na eno leto nadzora mladoletnikov in izplačilo odškodnine žrtvi.

Kot navaja Samnytt se je incident zgodil novembra lani med šolskim sejmom v Tannbergsskolan. Tam so učenci devetega razreda obiskali srednjo šolo, da bi se seznanili z različnimi izobraževalnimi programi. Med učenci, ki so predstavljali programe, je bil tudi takrat 16-letni dijak prvega letnika srednje šole, ki so ga prijatelji opisali kot tihega in sramežljivega.

Po navedbah sodišča je obsojeni učenec tistega dne nadlegoval dekle, češ da se želi z njo pogovarjati. Dekle mu je na koncu sledilo do bližnjega stranišča, kjer jo je napadel in posilil.

Njegov zagovor: »Začela me je poljubljati in želela je seksati«

Napadalec, ki se je rodil v Safwanu v Iraku, je med policijskim zaslišanjem zanikal obtožbe. Trdil je, da je dekle sprožilo stik, rekoč: »Začela me je poljubljati in želela je seksati.«

Učitelj v šoli je fanta opisal kot »sicer veselega« in dejal, da se ni zavedal posledic svojih dejanj. Ker je mladoleten in švedski državljan, ga ni mogoče deportirati, še poroča Remix News.