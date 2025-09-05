Dijak poklicne šole zabodel učiteljico

Na poklicni šoli v nemškem Essnu, ki jo obiskuje okrog 1780 dijakov, je bila v napadu z nožem ranjena učiteljica, je sporočila tamkajšnja policija. Ta je osumljenca za napad, dijaka, ki je poskušal pobegniti, že prijela.

»Policija je pri aretaciji uporabila strelno orožje, pri čemer je bil osumljenec ranjen,« je na družabnem omrežju sporočila policija, ki je tudi potrdila, da je domnevni storilec dijak. Dodala je, da so ranjeno učiteljico prepeljali v bolnišnico.

Kot piše nemški Bild, naj bi bil napadalec star 18 let in po rodu s Kosova, učiteljico pa naj bi zabodel v trebuh in jo hudo ranil, a njeno življenje na srečo ni ogroženo. Motiv za napad še ni znan. Bild še poroča, da naj bi poleg ranjene učiteljice zdravniško pomoč prejeli tudi drugi dijaki, vsaj deset, ki so bili dogodku priča, naj bi jih bilo v šoku.