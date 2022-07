Devet dni nad vodo držal dojenčka, nosečnici ni bilo pomoči

Za takšne tragedije je kriva ignoranca Evrope, predvsem obmorskih držav, so kritični pri reševalni ekipi Zdravniki brez meja, ki je pred dnevi sodelovala v odmevni akciji. V brodolomu ladje, ki se je iz Afrike poskušala prebiti do stare celine, je umrlo najmanj 30 ljudi, 71 pa so jih rešili: med njimi najstnika iz Toga, ki pa je tvegal svoje življenje, da je rešil štirimesečnega dojenčka, poroča britanski časnik The Guardian.

»Sem dober plavalec in želim pomagati drugim,« je svoje nesebično dejanje povzel neimenovani 17-letnik, ki je iz vode rešil dojenčico in jo kar devet dni, kolikor so reševalci potrebovali, da so našli brodolomce, dobesedno držal nad vodo. Sam se je pri tem opiral na napihljivo blazino; kdo ve, koliko časa bi mladenič še zdržal, so na kraju tragedije v Sredozemskem morju, ki je vzela številna življenja, spoznali šokirani reševalci. Deklica namreč ob njihovem prihodu ni več dihala, njena mama, ki je plavala v bližini, ji prav tako onemogla ni mogla pomagati; obe so nemudoma oskrbeli na reševalni ladji, ki je brodolomce prepeljala do Italije, do mesta Taranto, kamor so jim vstop po zapletih in dolgih postopkih odobrili šele po petih dneh, od tam pa so par evakuirali na Malto.

Ekipa je bila žal za mnoge prepozna; med 71 je bila tudi nosečnica, ki pa je ob njihovem prihodu prenehala dihati in je umrla na krovu ladje, mnogi pa so hudo poškodovani in njihovo življenje visi na nitki. Večina trpi predvsem zaradi hudih opeklin, onesnaženih z gorivom in razdraženih zaradi morske vode. V zadnjih letih je v Sredozemskem morju umrlo najmanj 8500 ljudi, ki so se poskusili prebiti iz severne Afrike v Evropo, reševalne službe pa za to krivijo predvsem Evropsko unijo, ki da zavrača pomoč in odgovornost vali na Libijo, ki bi po njihovem morala prestreči plovila z migranti in te namestiti v svojih begunskih centrih, še poroča The Guardian.