Dermatologinja sistematično zastrupljala moža

Kalifornijska dermatologinja naj bi se iz še neznanega razloga hotela znebiti lastnega moža: 53-letniku je v hrano skrivaj odmerjala strup, ki naj bi mu sčasoma povzročil nepopravljivo škodo in ga pokončal. Jack Chen je k sreči v zadnjem trenutku svoje slabo počutje v zadnjem obdobju pripisal ženi in začel spremljati njeno vedenje, nazadnje pa je celo nastavil videokamero, ta jo je skrivaj ujela pri delu.

Yue Emily Yu je prijavil policiji, 45-letnica se je kmalu zatem znašla v primežu policistov, ti so preiskali poltretji milijon vredno domovanje premožnih zakoncev v južnokalifornijskem kraju Mission Viejo in odkrili zaloge za zdaj še neimenovane strupene snovi in menda še druge obremenilne dokaze ter prijeli dermatologinjo. Po plačilu varščine so jo sicer izpustili, za poskus umora, če bo tožilstvo potrdilo, da je dovolj dokazov, ali drugo kaznivo dejanje se bo lahko branila s prostosti. Odredili so ji prepoved približevanja zakonskemu partnerju, ta pa želi prepoved uveljaviti tudi za sedem in osem let stara otroka, za katera bo sicer zahteval polno skrbništvo.

Nastavil ji je skrito kamero in jo ujel na delu.

Motiv okrutnega dejanja še ni znan, preiskava pa poteka, sporoča policija, medtem ko se je dermatologinja, ki do nadaljnjega ne sme opravljati zdravniškega poklica, že otresla vse odgovornosti in pribila, da je mož natrosil kopico laži, posnetek pa da ni pristen. Njena obramba mora miriti tudi več sto zaskrbljenih pacientov, ki zdaj trepetajo v strahu, da je 45-letnica zastrupljala tudi njih. Chenu, ki je obležal v bolnišnici, so med zdravniškim pregledom odkrili hude poškodbe notranjih organov, a bo sčasoma okreval, so spodbudni zdravniki, olajšani, da se je vnos strupa končal še pravočasno.