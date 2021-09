Del Zagreba je pod vodo (VIDEO in FOTO)

Ko so se v zagrebški četrti Trešnjevka zbudili, so doživeli šok. Nekaj pred 6. uro zjutraj je počila vodovodna cev in poplavila zagrebško četrt. Čeprav so gasilci hiteli in poskušali preprečiti, da bi poplavilo večstanovanjske hiše in druge prostore, je voda našla svojo pot. Poplavilo je prostore nogometnega kluba Trešnjevka in športno dvorano.Okoli 7.40 jim je uspelo zaustaviti dotok vode v počeni cevi, a je vseeno nastala velika škoda. Pristojni so že začeli sanacijo cevi. Na mestu, kjer je cev počila, je nastala velika in globoka luknja, prebivalci tega območja pravijo, da je videti, kot da bi na to mesto padla bomba.