Deklica tri dni tavala v gozdu

Upanje, da jo bodo našli, je že začelo ugašati, ko je vse udeležence obsežne iskalne akcije presenetil otroški jok. Še ne dveletnaje po treh dneh tavanja v gozdu le našla pot domov, odnesla pa jo le zgolj s piki žuželk.Pretresljiva drama je zaznamovala konec tedna blizu mesta Obninsk, 100 kilometrov od Moskve. Deklica se je igrala na vrtu, njena mama pa se je zaklepetala s sosedo in ni opazila, da je hči vmes odtavala v bližnji gozd. Ko je spoznala, da 22-mesečne Lyude ni, je bilo že prepozno: njeni kriki so odzvanjali v prazno, hčerke ni bilo nikjer več. Takoj je poklicala policijo v strahu, da je kdo deklico ugrabil, a so možje postave kmalu sklenili, da je Lyuda najverjetneje zašla v gozd, zato so organizirali obsežno reševalno akcijo. Okoli 500 prostovoljcev je po skupinah krenilo na območje, kjer noč in dan pretijo medvedje in volkovi, prečesavalo grmovje in bredlo po rekah ter iskalo deklico, po treh dneh pa je upanje, da bodo Lyudo našli živo, začelo kopneti.Potem pa je skupino, ko se je ustavila za počitek, predramil jok. Takoj so pomislili, da se ne oglaša žival, zato so zavpili dekličino ime in hip zatem znova zaslišali nežen glas. Začeli so mu slediti in kmalu srečali na smrt prestrašeno, povsem popikano, a živo in zdravo deklico, ki je stegnila ročice v objem ganjenim reševalcem, med katerimi tudi tisti najbolj izkušeni niso mogli zadržati solza! Kot se je izkazalo, je Lyuda najverjetneje tavala v krogu, tri kilometre okoli svoje hiše, a smeri domov seveda ni mogla najti sama.Da je preživela, so ji pomagale tudi temperature, ki se ponoči niso spustile pod 20 stopinj Celzija, dehidracijo in lakoto pa so ji v bolnišnici potešili z infuzijo. Lyuda bo še nekaj časa na opazovanju pod budnim očesom zdravnikov, ki pa so prepričani, da bo deklica svoj drugi rojstni dan pričakala povsem zdrava, spočita in vesela.