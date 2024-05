Deklica (12) po padcu z vrtiljaka v smrtni nevarnosti (VIDEO)

Pred dnevi je na sejmu v srbskem mestu Kuršumlija prišlo do nesreče na vrtiljaku. Vrtiljak, poln otrok, je med vrtenjem zrušil, pri tem pa se je poškodovalo trinajst otrok. 12-letnica je pri padcu utrpela hude poškodbe in je v kritičnem stanju že šesti dan, so sporočili z bolnišnice v Nišu.

Deklica je v umetni komi in na dihalnih aparatih, pri tem pa je utrpela hujše poškodbe glave.

Policija je v zvezi s tem dogodkom aretirala najemnika parcele, kjer je potekal sejem, in lastnika vrtiljaka, zaradi utemeljenega suma, da sta storila hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost. Po zaslišanju na tožilstvu in sodišču so jima odredili pripor.

Ostali otroci so utrpeli lažje poškodbe in se zdravijo doma.