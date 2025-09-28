Dekleta mučili in umorili ter vse prenašali v živo (FOTO)

Na ulicah argentinske prestolnice Buenos Aires se je v soboto zbralo na tisoče ljudi, ki so zahtevali pravico za tri dekleta, domnevne žrtve narkokartela. Vse tri so kriminalci mučili in nato umorili, dogajanje pa v živo prenašali v zaprti skupini na družbenem omrežju. Več osumljenih je v priporu.

Trupla 20-letnih sestričen Morene Verdi in Brende del Castillo ter 15-letne Lare Gutierrez so v sredo našli zakopana na dvorišču hiše v južnem predmestju Buenos Airesa. Pet dni pred tem so izginile.

Okrutni zločin, ki so ga preiskovalci povezali z mamilarskimi združbami, si je v živo na Instagramu ogledalo 45 članov zasebnega računa, so potrdili argentinski uradniki.

Argentinske varnostne službe so v povezavi z napadom prijele več oseb. Ministrica za nacionalno varnost Patricia Bullrich je v petek sporočila, da se je z aretacijo petega osumljenca skupno število aretiranih povzpelo na tri moške in dve ženski.

Mislile, da gredo na zabavo

Oblasti so objavile fotografijo domnevnega načrtovalca zločina, 20-letnega Perujca, ki je še vedno na prostosti.

Preiskovalci so povedali, da so žrtve, ki so mislile, da gredo na zabavo, 19. septembra zvabili v kombi, domnevno kot del načrta, da bi jih »kaznovali« zaradi kršenja kodeksa tolpe in kot opozorilo drugim. Na posnetku je slišati vodjo tolpe, ki pravi: »To se zgodi tistim, ki mi kradejo droge.« Po poročanju več medijev so dekleta povabili, naj se zabave udeležijo kot prostitutke.

Med sobotnim protestnim pohodom so sorodniki žrtev, obkroženi s podporniki, do poslopja argentinskega parlamenta nosili transparent z imeni žrtev in plakate z njihovimi podobami.

»Ženske je treba zaščititi bolj kot kdaj koli prej,« je dejal oče ene od žrtev. Povedal je, da zaradi nasilja, ki ga je prestala, ni mogel identificirati njenega trupla.

Dekleta so bila stara 20 in 15 let. FOTO: Luis Robayo Afp