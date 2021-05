Hči kričala v agoniji: mati jo je povozila in vlekla

Na vrtu hiše v Sydneyju je bila rojstnodnevna zabava. Okoli polnoči jo je zapustila Keely Palmer (27), za njo pa še 58-letna mati. Ta je sedla za volan svojega avtomobila in hčer povozila. Ta je kričala v bolečini, kar je videla soseda in poklicala na pomoč. »Bila je pod avtom, kričala je, jokala. Šokanten prizor.« Reševalci so potrebovali kar eno uro, da so ujeto žensko rešili, poroča Daily Mail Australia, in jo odpeljali v bolnišnico s hudimi poškodbami nog in rok.



Policisti so mater odpeljali v pripor zaradi alkoholiziranosti, nevarne vožnje in poškodovanja osebe. Zadevo še preiskujejo.



