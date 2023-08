Dekle, ki ji je Nermin ubil očeta in brata: Vsi so vedeli, da je psihopat

Trojni morilec Nermin Sulejmanović je pred dvema tednoma poleg bivše partnerke ubil tudi Denisa Onderja in Cengiza Onderja, brata in očeta Dženane Onder, ki je po umoru prvič javno spregovorila. »Ja, res je, poznala sem morilca. Celo mesto ga je poznalo, Gradačac je majhen kraj,« je svojo zgodbo za Avaz začela 24-letnica.

»Ko sem imela komaj 15 let, on pa 26 let, je večkrat poskušal stopiti v stik z menoj, kar sem povedala tudi svojemu pokojnemu očetu. Ta druženja z njim ni dovolil in je dejal, da je edini namen tega človeka pridobiti premoženjsko korist od moje družine, za to pa ne zbira sredstev. Oče me je poslal za dva meseca v Nemčijo, da bi me zaščitil pred Nerminom,« pravi.

»Oropal je mojo družino«

Dženana je ogorčena nad številnimi medijskimi poročili o tem, da naj bi vzela denar in pobegnila z morilcem. Pravi, da je to laž.

»Nermin je septembra 2015 oropal mojo družino. Iz družinske hiše je ukradel 54.200 evrov in zaradi tega je oče naslednjih osem let z njim vodil sodni spor. Na zadnji obravnavi je nekaj priznal, a zadeva na sodišču še ni bila končana. Verjetno je vedel, da ga čaka zapor, zato ju je napadel,« je dejala za Avaz.

Pravi, da je ogorčena, ker »mediji poskušajo prikriti napake in luknje pri delu oblasti«.

»Nihče ne omenja bolečine moje mame, ki je še vedno v tuzlanski bolnišnici v hudem zdravstvenem stanju. V enem dnevu je izgubila moža in sina, sama pa skoraj podlegla poškodbam,« pravi.

»Vsi so vedeli, da je Nermin psihopat«

Spregovorila je tudi o svojem pokojnem bratu.

»Denis je bil ambiciozen fant, programski inženir in prostovoljec, ki nikoli ni gojil zamer do nikogar. Odprl je podjetje v Brčkem. Delal je velike projekte za ameriške šolske sisteme. Bil je zelo navezan na družino. Načrtoval je poroko, pred mesecem dni si je kupil stanovanje v središču mesta, da bi bil blizu staršev,« pravi Dženana.

»Za konec, vsi v mestu vedeli, da je Nermin nasilnež, psihopat ... To je bil od vedno, ni kar naenkrat postal. Na plečnih je imel veliko kaznivih dejanj, a malo ovadb. Imel je kazenske ovadbe, a nobene obsodbe. Zaščitili so ga pred zaporom. Ne zanima me, kako je to mogoče, niti me ne zanima on. Nihče mi ne more vrniti družine. Čast in ugled pa zagotovo lahko povrnemo in to z resnico,« je zaključila.