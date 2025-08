Dekle (20) umrlo na avtobusu. Policisti šokirani, ko so ugotovili, kaj si je prilepila na telo

Dvajsetletno dekle iz Brazilije, ki je potovalo samo, so konec julija med potovanjem našli nezavestno na avtobusu. Imela je težave z dihanjem, doživela je srčni napad. Kljub prizadevanjem reševalcev, ki so jo oživljali 45 minut, je umrla, je navedel Unilad.

Niso našli drog, pač pa ...

Med obdukcijo so na njenem telesu našli na desetine paketov, ki so vsebovali 26 mobilnih telefonov. V njeni torbi so našli še več mobilnih telefonov in alkohola. Lokalne oblasti domnevajo, da je morda poskušala tihotapiti blago, medtem ko je potovala po državi. Identiteta ženske med preiskavo še ni bila javno razkrita, vendar je policija potrdila, da pri preiskavi pri pokojni niso našli nobenih drog.