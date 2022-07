Dejanje obupa: jezen na ženo podtaknil požar v cerkvi

»Imava štiri otroke, kruh služim samo jaz, saj ona ves čas dela v cerkvi, kot prostovoljka, seveda. In skoraj ves denar, ki ga prinesem domov, podari Cerkvi, doma pa se komajda prebijamo iz meseca v mesec,« je požig kot dejanje obupa opisal 36-letnik iz vasi Pargolovo blizu Sankt Peterburga.

Konec junija, bilo je v zgodnjih jutranjih urah, je lokalna cerkev sv. Bazilija Velikega zagorela v plamenih. Vaščani so panični hiteli gasit požar, na srečo so kmalu prispeli tudi gasilci, ki so preprečili večjo škodo. Zagoreli so streha in leseno pročelje, notranjost pa je na veliko olajšanje pristojne škofije in faranov ostala nepoškodovana. Seveda je največje olajšanje, da zublji niso ujeli nobenega od vernikov, ki so ob tisti uri še spali.

Na srečo je škoda zgolj materialna.

Prve ocene so pokazale, da je najverjetneje zatajila neustrezna električna napeljava, a policija je kmalu prišla na sled osumljencu, očetu štirih otrok, ki so ga nekateri v zgodnjih jutranjih urah opazili, ko se je smukal okoli cerkve, v rokah pa je imel posodo, za katero se je pozneje izkazalo, da je vsebovala bencin.

Moški je dejanje takoj priznal, a pristavil, da ga ne obžaluje, saj da se je Cerkev nemarno okoriščala z ženino dobroto, ta pa se, povsem zaslepljena, ni ozirala na njegova opozorila, da bo njuna družina obubožala, če bo vsak mesec darovala toliko prihodka.

Poudaril pa je, da je hotel povzročiti samo materialno škodo, zato se je, preden je podtaknil požar, prepričal, da ni nikogar v notranjosti. Ali bo sodišče prizanesljivo do 36-letnika, bo znano kmalu, v cerkvi pa že zbirajo denar za obnovo. Ni znano, ali bo prispevala tudi obtoženčeva žena.