Dedkovo truplo stlačila v zaboj za orodje

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Okruten zločin je pretresel Novo Mehiko. FOTO: Chrisboswell/Getty Images

Dedka je umorila z usodnim odmerkom tablet.

Zakaj je tako brutalno pokončala ljubega dedka, ostaja skrivnost, 27-letnapa bo do nadaljnjih ugotovitev za rešetkami. Policisti so v ameriški zvezni državi Nova Mehika odkrili ostanke trupla pogrešanega 82-letnika, identiteto pa so lahko hitro ugotovili na podlagi kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo je imel v žepu.je umrl strahotne smrti v svojem domu v Fort Sumnerju. Kot kaže, ga je vnukinja pokončala z usodnim odmerkom zdravil, ki jih je užival na recept, med drugim xanax in ambien, njegovo truplo pa je potem stlačila v zaboj za orodje, ga odpeljala nekaj kilometrov proč in ga odvrgla na tuje posestvo. Po nekaj tednih so okoličani poklicali policijo zaradi neznosnega smradu.Možje postave so tako odkrili truplo možakarja, ki so ga iskali, potem ko jih je na nenavadno dogajanje najprej opozoril Hardnov vnuk. Candy je takrat pojasnila, da je dedka, s katerim je skupaj živela, namestila v domu starejših občanov, a se je pozneje izkazalo, da navedena ustanova sploh ne obstaja. Morilka je takrat za bratranca zahtevala prepoved približevanja, a neuspešno, v strahu, da so ji za petami, pa je pobegnila na Florido.Ko so odkrili truplo in izsledili Webbovo, je ta hitela pojasnjevati, da je dedek umrl v spanju, na klic v sili na številko 911 pa naj se ne bi nihče odzval. V paniki se je odzvala napak, se je izgovarjala. Pozneje je zgodbo spremenila in začela zatrjevati, da jo je dedek sam prosil, naj mu pomaga zaužiti veliko količino tablet in tako za vedno zaspati, to zgodbo pa je pozneje potrdil tudi morilkin partner. No, ta se je nazadnje zlomil in priznal, da se je Candy želela dedka znebiti, da bi čim prej podedovala njegovo hišo. Zdaj je za zapahi na Floridi, kjer čaka na izročitev Novi Mehiki, kjer ji bodo tudi sodili.