Dedinjo ugrabil in umoril (FOTO)

Družina pogrešane Elize Fletcher je pretresena: 34-letnice nikoli več ne bodo objeli žive, truplo, ki so ga odkrili tri dni po njenem izginotju, je njeno, jih je obvestila policija. Zgodba, ki je od prejšnjega tedna pretresala Memphis v ameriški zvezni državi Tennessee, je dobila tragičen epilog, motiv za okrutno dejanje pa še ni znan.

Zakaj jo je Cleotha Abston umoril, še ni jasno.

Fletcherjeva, mati dveh otrok, je delala kot vzgojiteljica v vrtcu, znana pa je bila tudi kot premožna dedinja, vnukinja milijarderja Josepha Orgilla III., ustanovitelja podjetja z železnino, vrednega okoli tri milijarde, ki zaposluje več kot 5000 ljudi. Toda Fletcherjeva kljub bajnemu bogastvu, v katero se je rodila, ni želela biti del družinskega posla, ampak si je sama izbrala poslanstvo. Za najmlajše je skrbela vdano in z ljubeznijo. Vse do usodnega jutra, ko se je kot običajno že navsezgodaj, okoli četrte ure, odpravila na tek. Toda z zgodnje rekreacije se ni vrnila, zato je njena zaskrbljena družina prijavila izginotje, za koristne informacije pa ponudila 50 tisočakov nagrade. Varnostne videokamere so pokazale, da jo je blizu univerze moški napadel in nasilno potisnil v svojega črnega terenca ter odpeljal neznano kam, preiskava pa je policijo vodila do Cleothe Abstona, 38-letnega že obsojenega ugrabitelja, ki je pred dvema letoma zakorakal na prostost. Kmalu so v praznem stanovanju v kompleksu, ki naj bi bilo v lasti njegovega brata, odkrili umorjeno žensko, za katero so zdaj potrdili, da je pogrešana Fletcherjeva.

2000. je ugrabil uglednega odvetnika.

Abstona so obtožili ugrabitve in umora prve stopnje, priče so povedale, da je v jutru, kmalu za tem, ko je terenca parkiral pred stanovanjskim kompleksom, vozilo začel vneto čistiti, kot kaže, da bi se znebil dokazov, preiskava stanovanja pa je še pokazala, da je v umivalniku opral tudi svoja oblačila. Ko se je policija pripeljala na naslov, je poskusil pobegniti, a so ga takoj onemogočili. Leta 2000 so ga spoznali za krivega ugrabitve uglednega odvetnika iz Memphisa, sedel je dvajset let.