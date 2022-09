Dedinjo je čakal v zasedi in posilil

V ameriški zvezni državi Tennessee so še vedno šokirani zaradi okrutnega umora 34-letne vzgojiteljice: ta se je minuli teden v zgodnjih jutranjih urah odpravila na tek, a se domov ni vrnila. Njena družina je zagnala preplah, sledil pa je grozljiv epilog.

Policiji ni hotel povedati, kaj je storil Elizi.

Informacije, ki jih je po odkritju trupla Elize Fletcher policija najprej posredovala, so bile izredno skope, zdaj pa so prišle na dan srhljive podrobnosti. Morilec, 38-letni Cleotha Abston, tekačice ni napadel naključno; kot je potrdila varnostna videokamera v soseski, je Fletcherjevo počakal v zasedi, jo pretepel do krvi, ji razbil mobilnik in potisnil v vozilo. Nato jo je odpeljal v svoje stanovanje, jo posilil in umoril. Fletcherjeva je umrla v eni uri od izginotja, je ugotovila preiskava. Osumljenca so aretirali še isti dan, a je o usodi premožne dedinje, vnukinje milijarderja Josepha Orgilla III., ustanovitelja podjetja z železnino, vrednega okoli tri milijarde, molčal. Blizu križišča, manj kot kilometer od Abstonovega doma, je policija odkrila sledi vozila v travi, ki so jo peljali do trupla Fletcherjeve, DNK pa je potrdil, da je bila žrtev 38-letnika. V bližnjem smetnjaku so našli športne kratke hlače, ki jih je žrtev nosila usodnega jutra.

Ubil jo je v eni uri od ugrabitve.

Zakaj je Abston pokončal 34-letnico, ostaja neznanka, je pa pred 20 leti končal za zapahi zaradi ugrabitve uglednega odvetnika. Na prostosti je od 2020. Fletcherjevo, ki jo opisujejo kot vdano mater, ljubečo vzgojiteljico, ki se je odpovedala družinskemu premoženju in si raje sama kovala srečo, in zagrizeno športnico, bodo pokopali danes.