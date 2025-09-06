Dedek prišel po vnuka v vrtec, a doma sledil šok, ki ga ne bo pozabil

Neverjeten incident se je zgodil v Avstraliji. Tako zaposlene v vrtcu v Sydneyju preiskujejo, potem ko je dedek, ki je prišel po vnuka, domov pripeljal otroka nekoga drugega. Otroka so mu v vrtcu izročili, medtem ko je spal. Dvignil ga je v naročje in odpeljal domov, zamenjavo pa je odkrila šele fantova mama, ki je prišla iskat sina iz vrtca in ugotovila, da ga ni.

Nepravega otroka takoj vrnil v vrtec

»Sploh ne morem opisati, kako sem se počutila, ko sem ugotovila, da mi je otroka vzel moški, ki ga nisem poznala,« je šokirana mati povedala za Sydney Morning Herald in poudarila, da ne krivi njega, temveč vrtec.

»Takoj, ko je ugotovil, da to ni naš vnuk, je fanta vrnil v vrtec. Vesela sem, da je z otrokom vse v redu. Vse se je zgodilo v poltemni sobi, ker so otroci spali,« pa je o zamenjavi povedala soproga dedka.

Primer že preiskuje Urad za izobraževanje in varstvo otrok avstralske zvezne države Novi Južni Wales. O vsem je bila obveščena tudi policija, vendar uradna preiskava še ni bila sprožena.