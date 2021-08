Dedek (79) napadel več kot pol mlajšega. Razlog vas bo šokiral

Iz Hrvaške poročajo o incidentu zaradi parkiranja. Policija na Reki je tako obravnavala 79-letnika, ki ga sumijo groženj in nasilnega obnašanja.



Tako je priletni gospod grozil in skušal napasti 35-letnika, ki je vozilo parkiral na prehodu za pešce. Oziroma kot so pojasnili na policiji, vozilo je parkiral na delu ceste, ki si ga je kot svoje parkirišče lastil nasilni 79-letnik.



Svoje grožnje je podkrepil tako, da se je pognal za 35-letnikom in mu grozil z ostrim predmetom in vanj zalučal steklenici podoben predmet. K sreči ga ni zadel, si je pa prislužil kazensko ovadbo, je poročal Večernji list.



Komentarji: