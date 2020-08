Dečkovo truplo blizu maminega

Dečkovo truplo je bilo skorajda neprepoznavno. FOTOGRAFIJI: Facebook

4

leta je bil star Gioele.

Usoda dečka in njegove mame, znane italijanske didžejke, že več kot dva tedna vznemirja naše zahodne sosede. Po večdnevnem iskanju so našli trupli, najprej matere, zdaj pa še otroka, vzrok smrti in okoliščine njunega tragičnega konca pa še raziskujejo.Kar veliko so razodele cestne nadzorne kamere, pojasnjujejo preiskovalci. Viviana se je s štiriletnim sinom usodnega dne odpeljala po nakupih,naj bi potreboval nove čevlje. Ko sta se vozila skozi predor po severni obalni avtocesti zahodno od Palerma, sta rahlo trčila v kombi z delavci, njuni sivi opel corsi je počila pnevmatika. Parisijeva je zato na drugi strani predora ustavila vozilo in s sinom izstopila, na pomoč jima je priskočila družina iz drugega avtomobila in jima pomagala zamenjati pnevmatiko.A didžejka in sin, posnetki jasno kažejo, da takrat nista bila poškodovana, sta potem kljub temu preplezala ograjo in se odpravila v divjino, kjer sta doživela okruten konec. Po vsej verjetnosti je bil za mater usoden električni udar, glede na to, da so truplo nekaj dni po izginotju našli ob daljnovodu, 200 metrov od avtoceste, imela je tudi zlomljeno roko in številne ugrize, kar napeljuje tudi na napad divjih živali; dečkove posmrtne ostanke so odkrili nekaj dni pozneje, 400 metrov proč, truplo je bilo povsem raztrgano in skorajda neprepoznavno, ni pa jasno, ali so se ga živali lotile po smrti ali pa so ga one tudi pokončale.Preiskovalci namreč niso izključili možnosti, da je Viviana najprej umorila dečka in nato sodila še sebi: glasbenica naj bi pred časom doživela živčni zlom, omejitve zaradi vnovičnega stopnjevanja števila okužb pa naj bi le še prilivale olja na ogenj.To odločno zanika njen mož, prav tako didžej,: vztraja, da je bila Viviana usodnega dne dobre volje in da sinu ne bi nikoli skrivila lasu. Prepričan je, da sta bila njegova ljuba žena in otrok žrtvi divjih živali.