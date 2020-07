Dečka s čolnom zadel v glavo, končalo se je tragično

Na otoku Ugljan se je zgodila tragična nesreča , v kateri je umrl 14-letnik, ki se je vozil na napihljivi banani. Po prvih podatkih je nesrečo povzročil voznik gumijastega čolna, ki je vlekel banano, 20-letni Hrvat.Pri vožnji okoli otoka Žut se je banana kar naenkrat znašla pod čolnom: gliser je 14-letnika zadel v glavo, medtem ko se je še držal napihljive blazine. Nizozemca so skušali oživljati, ga odpeljali v bolnišnico v Šibeniku, a je bilo zanj prepozno. Voznika čolna so že privedli pred preiskovalnega sodnika in ga zadržali v priporu.Hrvaška javnost po dogodku znova svari na nevarnost tovrstne zabave na morju (vožnja z banano) in opozarja na neizkušenost voznikov čolnov.