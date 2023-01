Dečka odnesel velik val, izginil je v morju: iščejo ga že peti dan (VIDEO, FOTO)

13-letnega dečka iz Črne Gore je v torek, 17. januarja, okoli 22. ure s sprehajališča v Herceg Novem v Črni Gori odnesel val, ko se je preveč približal razburkanemu morju. Reševalne ekipe dečka iščejo že peti dan, a ga še niso našli. Iskanje otežujejo tudi vremenske razmere z dežjem in vetrom. Reševalci so uporabili so tudi 3D kamero, ki omogoča podrobno ultrazvočno preiskavo morskega dna, a zaman.

Na večer, ko je dečka pogoltnilo morje, naj bi bili sunki vetra tudi do 100 km/h, zaradi česar so bili valovi visoki tudi v zalivih. Eden od teh valov je odnesel dečka, ki je bil na sprehodu s prijateljem. Do sprehajališča tik ob morju sta se spustila, da bi se fotografirala.

Dečka so takrat iskali tudi s helikopterjem, a ga do danes niso našli.