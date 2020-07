Deček umrl pred očmi očeta: to so pretresljive podrobnosti tragedije na Hrvaškem

Na otoku Ugljan se je v soboto zgodila tragična nesreča , v kateri je umrl 14-letnik, ki se je vozil na napihljivi banani. Hrvaški mediji poročajo, da je med vožnjo okoli otoka Žut banano zaradi vala dvignilo visoko v zrak in z vso silo zalučalo v čoln, nato pa naj bi ga 20-letni Hrvat še povozil. Ta naj bi bil osumljen povzročitve splošne nevarnosti s posledico smrti. Na kraju tragedije, ki se je zgodila zgodaj popoldne, sta bila tudi dečkov brat in oče, ki sta bila v čolnu.Deček si je v nesreči zlomil tilnik, utrpel pa je tudi hude poškodbe glave, poroča 24sata.Osumljenca, ki prihaja iz Zagreba, so prijeli še isti dan. Če mu bo dokazana krivda, mu grozi do osem let zapora. Hrvaške oblasti pa znova opozarjajo na previdnost pri aktivnostih na vodi.