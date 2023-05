Deček, ubit na osnovni šoli, je skladal in zaigral zelo žalostno skladbo (VIDEO)

Andrija Čikić (14) je eden od osmih otrok, ki jih je včeraj v osnovni šoli na Vračarju ubil 13-letni osnovnošolec Kosta Kecmanović. Kot pišejo srbski mediji je bil Andrija deček z velikim talentom za glasbo, klavir pa je igral že od svojega šestega leta.

Pred dobrim mesecem je uglasbil skladbo Emocije, s katero je zmagal na tekmovanju otroških skladateljev. Posnetek je bil objavljen tudi na Facebook strani šole. »Uživajte in se prepustite čustvom in 'Emocijam' Andrije Čikića, ki je sam zložil in zaigral instrumentalno skladbo ter osvojil prvo nagrado,« so zapisali.

Dobitnik več nagrad

»Že v najzgodnejšem otroštvu je kazal zanimanje za glasbo, klavir pa igra že od svojega šestega leta. Je dobitnik več prvih nagrad na državnih in mednarodnih glasbenih tekmovanjih ter dobitnik posebne nagrade za izvedbo skladbe Burgmuller Etude v D-duru leta 2019. Nastopil je na več koncertih. »Andrija je odličen učenec, pri vseh šolskih predmetih ima najvišje ocene. Poleg glasbe ima rad jezike, matematiko, šport ... Trenira tenis,« piše v biografiji, objavljeni na njegovi spletni strani. Od nesrečnega otroka se poslavljajo tudi na družbenih omrežjih.

Masaker na osnovni šoli

Srbijo je pretresel smrtonosni napad na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil osem učencev in varnostnika. Ranil je še sedem ljudi. Motiv še ni znan, mladoletnik, ki so ga prijeli, je po navedbah policije deloval sam in napad načrtoval vnaprej. Prijeli so tudi njegove starše. V državi so od petka do nedelje razglasili tridnevno žalovanje.