Deček Luka preminil, potem ko ga je v petek skupaj s sestro zbil pijani voznik

Deček, ki ga je v petek v prometni nesreči v Čakovcu zbil avtomobil, je kljub trudu zdravnikov umrl zaradi poškodb. V dečka in njegovo sestro dvojčico je trčil pijani voznik. Dečka so nemudoma odpeljali v KBC Zagreb in se borili za njegovo življenje, a žal ni preživel, pišejo hrvaški mediji.

Čustveno slovo šole od preminulega dečka

Osnovna šola, ki jo je obiskoval, se je od dečka poslovila z ganljivo objavo:

»Luka, radi te imamo in za vedno boš v naših srcih. Hvala ti, da si bil del naše šole, naše družine, našega življenja. Počivaj v miru, mali angel.«

S sestro dvojčico sta prečkala prehod za pešce, ko je vanju trčil pijani voznik

Tragična nesreča se je zgodila v petek okoli 18. ure na Preloški ulici v Čakovcu. Deček in njegova sestra dvojčica sta prečkala cesto na označenem prehodu za pešce, ko ju je zbil osebni avtomobil, ki ga je vozil 39-letni moški pod vplivom alkohola.

Voznik je imel v času nesreče 1,61 g/kg alkohola v krvi ter se prehodu za pešce ni približeval s primerno varnostno hitrostjo, da bi lahko pravočasno ustavil in omogočil prehod pešcem, ki so bili že na prehodu. S prednjim bočnim delom vozila je trčil v otroka in ju hudo poškodoval.

Kazenska ovadba zoper voznika

Reševalna služba je otroka prepeljala v županijsko bolnišnico v Čakovec, kjer je bilo ugotovljeno, da je deček utrpel poškodbe, ki so bile nevarne za življenje, njegova sestra pa je prav tako utrpela hude poškodbe.

Voznika so aretirali in privedli na policijsko postajo. Zoper njega bo vložena kazenska ovadba pri pristojnem državnem tožilstvu, nakar ga bodo priprli.