Deček iz sosednje države umrl na počitnicah v Turčiji. Star je bil komaj 9 mesecev

Za eno družino, ki je poletje preživljala v Antalyi v Turčiji, se je dopust spremenil v najhujšo nočno moro. Devetmesečni deček Arian, romunskega rodu, je umrl v hotelski sobi, vzrok smrti pa za zdaj ni znan. Njegovi starši se zdaj spopadajo z birokratskimi ovirami, da bi njegovo telo prepeljali domov v Italijo, piše Il Messaggero.

Mama, oče in dva otroka, ki živijo v italijanski regiji Benečija (Veneto), so bivali v hotelu, ko je v sredo ob petih zjutraj njihov mlajši sin začel jokati.

Pretresljiva zgodba matere

»Njegov oče se je prvi zbudil, nato sem vstala še jaz. Malo sva ga božala. Bolel ga je trebuh, a je potem minilo. Bil je običajen, vesel malček. Vrnili smo se v posteljo, in ko smo se ponovno zbudili, je imel madeže po telesu in spremenjeno barvo obraza. Dvignila sem ga in bil je brez zavesti. S kričanjem sem stekla v hotelsko preddverje,« je povedala mati.

»Poklicali so reševalce,« se spominja ženska in dodaja: »vendar so prišli veliko kasneje, prepozno. Kot da jih sploh ne bi bilo, čas je že minil. V bolnišnico v Antalyi smo prispeli z dojenčkom in kmalu zatem so mi rekli, da je umrl. Še vedno ne vemo, zakaj.«

Med čakanjem na reševalce so jim na pomoč priskočili ukrajinski in nemški turisti, ki so ga poskušali oživljati z umetnim dihanjem. Dečka so nato prepeljali v bolnišnico, a zdravniki niso mogli storiti ničesar. »Po približno štiridesetih minutah, ki smo jih preživeli tam, so mi rekli, da mojega sina ni več,« je povedala Roxana Roman.

Birokratske ovire in visoki stroški

Po tragediji je morala družina prestati zapleten postopek – identifikacijo, podajanje izjav policiji, predajo dokumentov pogrebnemu podjetju in plačilo 5000 evrov stroškov za bolnišnico in agencijo.

Postopek vračanja telesa dodatno otežuje zahteva italijanskega konzulata v Izmirju, da se potrebni dokumenti pošljejo izključno po pošti in ne elektronsko. Dokumente mora poslati pogrebno podjetje v Antalyi, zaradi česar bi se bivanje družine v Turčiji lahko podaljšalo za več dni, ob dodatnih stroških, če zamudijo let.

»Samo želim, da lahko svojega sina objokujem v Italiji, vsak dan, ki mine, je zame mučenje,« je sporočila mati, ki je prek družbenih omrežij tudi zaprosila za finančno pomoč.