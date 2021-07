Deček (7) umrl na počitnicah, potem ko je pojedel špagete

(7) iz Velike Britanije je leta 2015 doživel anafilaktični šok, potem ko je pojedel špagete, v katere so vmešali mleko, piše The Sun. Z materjo, očetom in mlajšim bratom je počitnikoval v italijanskem Ravellu nad Amalfijem. Čeprav so natakaricostarši opozorili, da otrok ne sme jesti ničesar, kar vsebuje mlečne izdelke, jih očitno ni dobro razumela, je pa zatrdila, da je jed povsem primerna za otroka.Ko so se iz restavracije vrnili v avtobus, je Cameron doživel anafilaktični šok, potem pa še srčni zastoj. Mati, ki je po poklicu medicinska sestra, je sinu vbrizgala epipen (adrenalin), toda zaman. Deček je čez tri dni umrl v bolnišnici pri Neaplju.Družina je tožila restavracijo La Margherita Villa Giuseppina in natakarico. Sodišče je zdaj družini dodelilo odškodnino 334.000 evrov, natakarica pa je dobila dve leti pogojne kazni.Po smrti Camerona njegova oče in mati seznanjata javnost o možnost hudih posledicah alergij na hrano. »Cameronova alergija je bila že od rojstva zelo resna, zato smo s previdnostjo pripravljajo njegovo hrano. V restavraciji so nas prepričevali, da bo hrana zanj povsem varna. Videti otroka, kako pada v anafilaktični šok, je bilo najhujša izkušnja v življenju. Bil je prekrasen otrok in vsak dan nam je polepšal. Ljudje morajo vedeti, da so alergije lahko zelo huda reč in ljudje bi se tega morali zavedati,« je za The Sun povedal oče