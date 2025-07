Deček (6) ubil novorojenko v porodnišnici: »Rekel je, da je moja vnukinja videti kot punčka za igranje«

V francoskem mestu Lille se je na neonatalnem oddelku otroške bolnišnice zgodila tragedija, ki je pretresla javnost. Šestletni deček naj bi povzročil smrt novorojene deklice Zayneb-Cassandre, potem ko jo je izvlekel iz posteljice in jo spustil na tla. Do incidenta je prišlo 11. julija, deklica pa je umrl tri dni pozneje, potem ko je bila na aparatih za vzdrževanje življenja.

Po besedah prič je deček – sin druge pacientke – dneve preživljal tako, da se je brez nadzora potepal po bolnišničnih oddelkih, medtem ko si je njegova mati opomogla od poroda. Več mater na istem oddelku se je domnevno pritoževalo nad njegovim vedenjem in opozarjalo osebje, da vstopa v sobe in se dotika drugih dojenčkov.

»Rekel je, da je moja vnukinja videti kot punčka. Zdi se, da jo je poskušal zgrabiti za plenico in je padla na glavo,« je povedala Fatma, babica pokojne deklice. Ena od pacientk, Delphine, je povedala, da je po poku stekla v sobo in našla dečka, ki je stal na stolu ob postelji in gledal dojenčka na tleh. Zayneb so našli nezavestno in s travmatsko poškodbo možganov, je navedel Daily Mail.

Starša deklice menita, da je bolnišnica resno zatajila

Starša pokojne deklice sta izrazila svojo žalost in ogorčenje. Čeprav ne krivita samega fanta, menita, da je bolnišnica resno zatajila pri zaščiti novorojenčkov. »Ne krivim otroka. Star je šest let. Tudi matere ne krivim - pravkar je rodila. Ampak otrok bi moral biti pod nadzorom,« je dejal oče. Kljub temu, da še nista uradno vložila tožbe, sta napovedala, da pričakujeta odgovore in pravico.