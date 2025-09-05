Deček (3), ki je v tragediji izgubil očeta, policistu: »Prosim, drži me!«

V sredo je Evropo in svet pretresla tragedija, ki se je zgodila v portugalski prestolnici. Tam se je iztiril vagon znane tramvajske žičnice, pri čemer je umrlo 16 ljudi, še 17 je bilo ranjenih. Dan pozneje so portugalske oblasti razglasile dan žalovanja, a skozi temo žalosti je posvetil tudi svetli žarek.

Lokalni policisti, ki so pomagali pri reševanju ponesrečencev, so s portugalskimi mediji namreč delili srce parajočo zgodbo enega od njih, ki je iz izmaličene pločevine po vsem svetu znanega rumenega vagona žičnice rešil mamo in njenega komaj tri leta starega sina. Dečkov oče je v nesreči žal izgubil življenje. Vsi trije so bili nemški državljani, ki so počitnikovali v Lizboni, obisk tega mesta pa redko mine brez vožnje s slovito žičnico.

»Policist je iz razbitin rešil hudo ranjeno nemško državljanko in dečka, star je bil komaj tri leta, izkazalo se je, da gre za sina omenjene Nemke. Bil je živ, a hudo prestrašen, oklepal se je policista in ga ni hotel izpustiti, slišali smo ga, da je ponavljal ’Prosim, drži me!’ in trgalo se nam je srce,« je za lokalne medije povedal eden od policistov, ki so po nesreči pomagali reševati ponesrečence. Nemka ostaja v lizbonski bolnišnici, njeno stanje je kritično, deček pa hujših telesnih poškodb menda nima.