Bolnega 15-letnika starši niso peljali k zdravniku

Policija je opravila kriminalistično preiskavo in ugotovila sum, da sta 45-letni hrvaška državljanka in 42-letna hrvaška državljanka storila kaznivo dejanje kršitve otrokovih pravic.



Otroka več mesecev nista peljala k zdravniku, čeprav je bil bolan, ampak so zdravniško pomoč prosili šele to sredo, ko se je njegovo zdravstveno stanje popolnoma poslabšalo. Žal je otrok umrl v bolnišnici v Puli. »Po končani kazenski preiskavi so v petek popoldne osumljenca pripeljali do pripornika nadzornika istrske policijske uprave,« sporočajo s tamkajšnje policije.



Kot ugotavlja hrvaški portal 24sata, je bil otrok star 15 let.

