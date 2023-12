Deček (12), ki so ga našli mrtvega, naj bi skočil s sedmega nadstropja bloka

Deček R. C. (12) naj bi skočil iz sedmega nadstropja stavbe bloka A v Novem Beogradu in padel na teraso stanovanja v pritličju. Zdravniki so smrt lahko le potrdili.

Truplo otroka so našli na pločniku pred stavbo. Sosedje včeraj zvečer niso slišali prihoda policije ali reševalnega vozila.

Truplo otroka so prepeljali na inštitut za sodno medicino, preiskava okoliščin te tragedije pa poteka, poroča Mondo. Podrobnosti tragedije zaenkrat še niso znane.

Preberite še: