Davorja iščejo že leto in pol. Karmen še vedno upa, da bo našla brata

Pogrešanega Davorja Posavca družina išče že leto in pol. Iz hiše v Sesvetah na Hrvaškem se je z motorjem odpeljal 23. oktobra 2023. Od takrat se za njim ni izgubila sled.

»Brat je odšel z motorjem. Odpeljal se je s hondo CBR1000, sosedje pravijo, da je bilo okoli 6. ure zjutraj. Živel je sam. Družina je obupana, pod stresom in iščemo pomoč. Mogoče kdo vidi motor kje v travi ali grmovju, morda ga kdo prepozna, če je živ ali ga vidi na motorju,« je za hrvaške medije Davorjeva sestra Karmen, ki še vedno upa, da bo našla brata.

»Na motorju naj bi ga videli 28. oktobra pri Starigradu, zato smo ga iskali tudi na območju Karlobaga, Senja, Baških Oštarov ... Obstaja možnost, da je padel z avtoceste v grapo ali morje,« je pojasnila Karmen in dodala, da so za to lokacijo izvedeli od motoristične skupine.

Davor Posavec je še vedno v evidenci pogrešanih. V opisu pogrešanega 45-letnika je zapisano, da je visok okoli 185 centimetrov, ima modre oči, je močnejše postave in nosi čevlje številka 44. Ima tudi brazgotini na levi podlakti.

Z Davorjem nikoli ni bilo težav, še pravi Karmen. Živel je sam in redno sta se slišala.

»Upam, da je še živ. Jaz in starši vsi čakamo, da se od nekod pojavi. Tudi če se pojavi truplo, da ga lahko pokopljemo, če je kje umrl ali če mu je, bog ne daj, kdo kaj naredil. Če je kdo videl njega ali motor, naj se oglasi na policiji,« poziva Karmen.