David razkril: »Očeta sem zakopal pod ploščo v hiši in jo oblil z betonom«

David Drobnjak (53), ki je osumljen, da je očeta Branislava (79) zakopal pod betonsko ploščo v hiši v Zemunu v Beogradu, se je, kot kaže, prej imenoval Dejan, po prestani kazni v tujini pa si je ime spremenil.

Spomnimo, da je včeraj v spremstvu dveh odvetnikov sam prišel na Tretje osnovno državno tožilstvo v Beogradu in priznal, da je pred osmimi leti v hiši pokopal očeta, da bi še naprej prejemal pokojnino.

»Izjavil je, da je njegov oče umrl naravne smrti in da ga je pokopal v hiši. Na kraj dogodka sta takoj odšla policija in dežurni državni tožilec Višjega državnega tožilstva v Beogradu. Tožilec je odredil preiskavo in ekshumacijo posmrtnih ostankov, ki so bili najdeni,« je povedal vir blizu preiskave.

Kot razkriva vir, Davida, ki se je nekoč imenoval Dejan, sosedje pokojnega očeta niso dobro poznali in ga niso pogosto videvali.

»V tujini naj bi bil obsojen zaradi hudih kaznivih dejanj in tam prestajal kazen. Po prestani kazni se je vrnil v Srbijo, takrat pa je spremenil ime,« pravi vir.

Gasilci so razbili beton

Spomnimo, da je dežurna tožilka odredila obdukcijo in toksikološke analize, da se ugotovi natančen vzrok smrti.

»V zemlji, pokriti z betonsko ploščo, so našli človeške kosti,« pravi vir iz preiskave in dodaja, da so morali gasilci razbijati in razbijati beton, da so prišli do posmrtnih ostankov.

»Vrata hiše so bila po ogledu zapečatena, na njih je obvestilo policije. V notranjosti se vidijo ruševine in razbitine po lomljenju betona,« pravi vir.

Mimogrede, sosedje še povedo, da Branislava, Davidovega očeta, niso videli že od leta 2016.

»Nismo ga videli od oktobra 2016. Do takrat je zanj skrbel sin, pozneje je sosedi povedal, da je oče v domu za starejše. Slišali smo, da živi v Altini in da mu je oče kupil stanovanje,« še pove sosed, poroča mondo.rs.