Darka (28) ustrelili v glavo, njegovemu očetu prebili pljuča

Darko K. (28) in njegov oče Goran K. (53) iz vasi Parčani pri Varvarinu v Srbiji sta čudežno preživela strela iz lovske puške, ki ju je v ponedeljek zvečer sprožila neznana oseba. Kot poroča Kurir, je bil Darko ustreljen v glavo, zato je pravi čudež, da je sploh preživel. Goran pa ima poškodovana pljuča in prsni koš. Oče in sin sta bila ranjena, ko sta šla na vikend. Na dvorišču sta zagledala neznance, eden je začel streljati nanju, nato pa so pobegnili



Oba ranjenca so prepeljali v bolnišnico Kruševac. »Ne vem, kdo bi ju lahko napadel, saj nista z nikomer sprta. Mogoče so razbojniki želeli oropati hišo, pa sta se ravno takrat pojavila in jih presenetila,« je povedal eden od svojcev.