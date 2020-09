Darinki zverinsko ubil hčerko Jasmino (46): Naj bo preklet, ker je dvignil roko nad mojega otroka

»Mojo hčerko je zabodla pošast. Če bi vedela, da je moja Jasmina z njim, bi naredila vse, da bi ju ločila. Naj bo preklet, ker je dvignil roko nad mojega otroka,« pripoveduje obupana Darinka P. iz Srbije, mama Jasmine (46), ki ji je z nožem sodil njen ljubimec Radovan R. (57).



Grozljiv zločin se je zgodil v Bariču v hiši, ki jo je Jasmina imela v najemu zadnja dva meseca, potem ko je zapustila moža. Usodnega dne se je Radovan povzpel skozi okno in jo z nožem zabodel v prsi in vratu. Po grozljivem dejanju se je z avtom zapeljal do mostu, s katerega je nameraval skočiti, a ga je pred tem ustavila policija.



Storilec naj bi se nikakor ne bi mogel sprijazniti s tem, da se Jasmina ne želi več videvati z njim. Policiji je priznal zločin.



Žrtvina mama Darinka je za Informer povedala, da vse do umora hčerke ni vedela, da je imela ta razmerje s svojim kasnejšim morilcem. S hčerko je govorila nekaj dni pred umorom, ko ji je dejala, da želi ločitev od moža. Nadlegoval in grozil Tudi Jasminin oče ni vedel za hčerino ljubezensko zvezo z Radovanom. »Ta pošast je vsem poznana po tem, da nadleguje ženske. Če mu je kakšna všeč, jo začne preganjati, če pa ga zavrne, ji začne pretiti. Možje so ga pretepali, ker je preganjal njihove žene, a on se ni umiril,« je povedal. Tudi on je, tako kot njena mama, opisal, da je imela Jasmina lep zakon z dvema otrokoma, a so šle stvari pred dvema letoma navzdol.



Radovan je delal kot načelnik v občinski upravi, bil je tudi dolgoletni predsednik mestnega sveta naselja Svileuva, kjer je živel z ženo, s sinom, hčerko in tremi vnuki.