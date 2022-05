Daniel (48) umrl na vlaku: je bil ob napačnem času na napačnem kraju?

Za zdaj še neidentificirani strelec, ki je po zločinu pobegnil, je v nedeljo zjutraj na vlaku newyorške podzemne železnice ustrelil in ubil 48-letnega potnika Daniela Enriqueza. Po izpovedih prič je šlo za naključen napad brez provokacije. Priče so newyorškim policistom povedale, da se je strelec sprehajal po vagonu vlaka na progi Q na poti iz Brooklyna na Manhattan, nenadoma potegnil pištolo in ustrelil Enriqueza v prsi. Na postaji Canal Street v newyorški kitajski četrti je potem pobegnil v neznano.

James aprila ustrelil 10 ljudi

Policija je v nedeljo preverjale posnetke varnostnih kamer, ki sicer ne vzbujajo zaupanja, saj številne ne delujejo – kljub temu da je Frank James aprila na vlaku, ki vozi po isti progi, ustrelil in ranil 10 ljudi. Ujeli so ga šele naslednji dan, ko se je sam predal policiji.

Nasilje in kriminal v New Yorku sicer v zadnjem času narašča, predvsem v revnih predelih mesta, vendar pa napadi na podzemni železnici, ki so jo prisiljeni uporabljati skoraj vsi prebivalci mesta, pridejo še bolj do izraza.