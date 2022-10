Dan groze: pitbula napadla svojo družino in ubila dva otroka, mater pa hudo obgrizla

V Shelby Countyju, najzahodnejšem okrožju ameriške zvezne države Tennessee, sta v napadu dveh pitbulov umrla dva otroka, njuno mater pa so zaradi poškodb morali hospitalizirati.

Psa Cheech in Mia sta družinske člane, pri katerih sta živela osem let, napadla na dvorišču družinske hiše. Petmesečniin dveletnasta umrla na kraju napada, medtem ko so njuno materzaradi ugrizov odpeljali v bolnišnico. Bernardova je želela zaščititi svoja otroka, vlekla je psa stran od otrok, a zaman.

Sorodnik je za Fox News Digital povedal, da sta otroka Bernardovi pomenila vse na svetu in da nikoli ne bi dopustila, da bi bila psa v bližini otrok, če bi že kdaj prej opazila njuno nenavadno obnašanje. Kot je povedal, nikoli doslej nista z ničimer nakazala, da bi bila sposobna česa takšnega ...