Da ti poči srce: tako so iz pregretega vozila rešili dojenčico (VIDEO)

Kot smo že poročali, so gasilci v sredo v Umagu iz vozila, ki je bilo parkirano na žgočem soncu, reševali sedemmesečnega dojenčka.

Umaški gasilci, ki so deklico pravi čas rešili iz pregretega vozila, pa so zdaj na facebooku objavili posnetek dramatične reševalne akcije, ki so jo posneli očividci. Na posnetku se sliši, kako je dojenček v vozilu jokal, očividci pa so komentirali, da je to dober znak.

Ko so gasilci razbili okno, je eden izmed junakov splezal skozi okno in odpel otroški sedež – lupinico in nato otroka s sedežem vred predal gasilcu, ki je čakal zunaj. Deklico so nemudoma umaknili v senco, v ozadju pa se je slišalo komentarje očividcev, ki so jih prevzela čustva. Gasilci so potrdili, da je bila deklica v razgretem vozilu približno 45 minut in da je k sreči v dobrem stanju. Po reševalni akciji so jo odpeljali v izolsko bolnišnico.

Gasilce in policiste pa je presenetilo, kar je sledilo. Po reševanju deklice iz zaklenjenega vozila so na kraj prišli dekličina mama ter stara starša, potiskali so voziček, v njem pa je bil pes. Policija proti vsem trem, gre za nemške državljane, uvedla postopek. Osumljeni so storitve kaznivega dejanja.