Človeški stolp, visok 13 metrov

Čeprav poškodovanih nikoli ne manjka, Katalonci vztrajajo pri tradiciji iz 18. stoletja. V Tarragoni na severovzhodu Španije so skupine pogumnih telovadcev in drznežev znova tekmovale, katera bo postavila najvišji in najbolj zapleten človeški stolp, letos je slavila skupina iz Vilafrance.

Prepričala je s konstrukcijo, visoko 13 metrov, sodelujoči pa so morali pokazati tudi svoje plezalne sposobnosti ter varen in zanesljiv sestop. Zmagovalci so si prislužili 16.000 evrov nagrade, k sreči pa nobene poškodbe. No, s kar nekaj zlomi in buškami so prizorišča zapustili številni drugi udeleženci, kar 71 jih je potrebovalo zdravniško oskrbo, od tega jih je 13 obležalo v bolnišnici, a občinstvo in tekmovalne skupine so kljub temu navdušeni zapustili prizorišče, areno za bikoborbe, z zavezo, da se dogodka znova udeležilo čez dve leti, ko bo naslednje tekmovanje in zanesljivo številna udeležba.

71 jih je potrebovalo zdravniško pomoč.

Letos se je prijavilo 40 ekip t. i. castellerjev, ki so drug drugemu stopali na ramena in plezali čez glavo, ki so jo sicer zaščitili s čelado. Med plezalci so tudi najmlajši, ki so seveda lažji, spretnejši in gibčnejši. Grajenje stolpov v Tarragoni se od 2010. uvršča tudi na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine kot del pomembne katalonske kulturne identitete.