Člani krščanske sekte punčko gledali, kako umira, ter peli in molili

Komaj osem let je bila stara Elizabeth Struhs, ko je umrla januarja 2022 na žimnici na tleh svojega doma v Toowoombi, zahodno od Brisbana, pet dni po tem, ko je njen 53-letni oče Jason Struhs izjavil, da ne potrebuje več zdravil za diabetes tipa 1. K odrekanju inzulina ga je spodbudila dekličina mati, 49-letna Kerrie Struhs, smrtonosno ukinjanje zdravil pa je spodbujalo še 12 drugih članov krščanske sekte, znane kot Svetniki. Sodišče je zdaj vse vpletene spoznalo za krive umora.

Vodjo sekte, 63-letnega Brendana Stevensa, je sodnik Martin Burns na vrhovnem sodišču Queenslanda v sredo obsodil na 13 let zapora. Obsodili naj bi tudi 11 drugih članov sekte, ki so peli in molili med Elizabethinim umiranjem.

13 let ječe je dobil vodja.

Starše iz pekla, ki jim je glavo zmešala vera, so preganjali že leta 2019. Tudi takrat je bil razlog to, da hčeri nista zagotavljala nujne zdravstvene oskrbe. Takrat šestletno punčko, ki je zbolela za neodkrito in nezdravljeno sladkorno boleznijo, je kljub nasprotovanju sekte navsezadnje v bolnišnico odpeljal oče. Obsojen je bil na pogojno kazen, ker je priznal krivdo, mati, ki je krivdo zanikala, pa je bila obsojena na 18 mesecev zapora. Medtem ko je bila Kerrie Struh v zaporu, se je moževo 17-letno upiranje članstvu v sekti sesulo. Še sam je postal eden od krščenih.

Elizabeth je umrla le tri tedne po tem, ko so njeno mamo izpustili iz zapora na pogojni izpust, pri čemer je svojemu uradniku za pogojni izpust povedala, da bi znova zadržala hčerino zdravljenje, če bi imela možnost izbire. Povedala je tudi, da ne bo posredovala, če bi kdo poskušal pomagati Elizabeth – a ji ni nihče.