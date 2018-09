Žrtev spregovorila: »Spodbujala moža, da me posili, zdaj se mi opravičuje«

Iskalna akcija za takrat 14-letno pogrešano Elizabeth. FOTO: Wikipedia

REUTERS Wanda Barzee na sodišču pred izpustitvijo. FOTO: Reuters

UTAH –, ki je svojemu soprogupomagala ugrabiti 14-letnoso izpustili iz zapora. Za zapahami je preživela 15 let, njen soprog pa bo zaradi ugrabitve in posilstva Smartove v zaporu preživel celo svoje življenje, saj je bil leta 2002 obsojen na doživljenski zapor.Smartova je v ujetništvu teh dveh krutih ljudi doživljala vsakodnevne grozote devet polnih mesecev. Zdaj se je ob novici, da njena ugrabiteljica prihaja na svobodo odzvala na povabilo na intervju za ameriško televizisjko mrežo CBS. Dejala je, da v Barzeeova po njenem mnenju še vedno »nevarna« in tudi dvomi, da obžaluje svojo vlogo pri ugrabitvi. »Ko mi je morala napisati opravičilo - kar je zahtevalo sodišče -, je napisala zelo na kratko: 'Oprosti za to, kar sem ti naredila'. Pika,« je v intervjuju rekla Smartova. »Menim namreč, da ne moreš najprej ugrabiti 14-letnico in zraven posiljevalca ne le mirno sedeti, ampak ga celo vzpodbujati, naj s posilstvom nadaljuje. In po vsem tem reči le oprosti in to tudi resno misliti.«Barzeeova je mati šestih otrok, zato je Smartova prepričana, da si zaradi svojih dejanj ne zasluži naziva mama. 30-letna Smartova je sicer že soproga in mama.Oglasila se je tudi sestra ugrabiteljice na svobodi, ki ne želi biti imenovana. Za CBS je dejala, da Barzeeova nima kam iti, ter da je »strašno bolno, mentalno bolna in zelo manipulativna«. Zvezna policija jo bo nadzirala pet let.Svoje devetmesečno trpičenje je Smartova pred leti opisala v knjigi Moja zgodba, ki brez olepšav in zadržkov opisuje brutalna posilstva, nasilje in poniževanje – njen vsakdanjik, ko ji je bilo komaj 14 let. Preberite v članku: Devet mesecev lačna in venomer posiljevana