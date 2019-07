Športnica preživela pravi pekel: ugrabil jo je, zvezal in ji grozil 

KUMBERG – Neverjetna vest prihaja iz Avstrije, kjer je v torek moški z osebnim vozilom zbil 27-letno Nathalie Birli na kolesu, jo ugrabil, slekel in golo zvezal. Gre za avstrijsko triatlonko, ki je pred letom dni postala mamica, zdaj pa je ponovno začela resneje trenirati.



Ugrabitelj je Nathalie odpeljal v hišo v bližini Kumberga. »Ko sem prišla k sebi, sem bila privezana na stol v neki stari hiši. Dejal mi je, da če bom storila, kar mi reče, bom jutri svobodna. Prisilil me je, da sem legla v banjo s hladno vodo, in mi grozil, da me bo utopil,« je po poročanju OE24 povedala policiji. Kljub njegovim grožnjam je ostala prisebna. Z njim se je lepo pogovarjala o marsičem, tudi o orhidejah, on pa je nato postal povsem drug človek. Povedal ji je, da mu je oče umrl, mati pa je bila alkoholičarka. Menda ga je razočarala tudi njegova ženska, saj ga je prevarala z drugim. Na koncu ga je Nathalie cela prepričala, da jo je odvezal in odpeljal domov.



Ugrabitelja je policija prijela, doslej sicer ta še ni imel kartoteke. Nathalie je kasneje na facebooku sporočila, da ima zlomljeno roko in poškodovano glavo.