NEW JERSEY – Potem ko je do smrti zabodel 20-letnika, je svojo žrtev pospravil v prtljažnik avtomobila ter se odpeljal proti domu. Tam je živel s svojim sorodnikom.



Alan McGinnis (27) je 24. septembra 2017 potrkal na okno in sorodniku dejal: »Živijo. Imaš lopato? V avtu vozim truplo.«



To je razkrila obravnava, sodišče pa je 27-letnika v ponedeljek obsodilo zaradi umora 20-letnega Codyja MacPhersona. Z nožem ga je zabodel v vrat in prsi, ga spravil v avto, nato pa odvrgel v gozd v Jacksonu. Verjetno je bil v tem času še živ. Ostanke umorjenega je slučajno našel gozdar šest mesecev kasneje.



Motiv za to grozljivo dejanje pa: ljubezenski trikotnik med McGinnisom, njegovim dekletom in umorjenim. Z njim naj bi namreč preživela noč v motelu, morilec pa je predvideval, da je z njim noseča, piše People Crime.