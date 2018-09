Žirafa napadla družino: mati in triletni sin se borita za življenje

Žirafa. FOTO: Delo

JOHANNESBURG – V nacionalnem parku Blyde Wildlife Estate v Južni Afriki je žirafa napadla dva človeka in ju tako hudo poškodovala, da se borita za življenje.Kot poroča Daily Mail, gre za 35-letno Američankoin njenega triletnega sina, ki na območju parka živita z možem in očetom, sicer britanskim znanstvenikom, ki tam preučuje te divje živali. Ta naj bi se ravno vračal z dela, ko je zagledal, kako se je žirafa znesla nad njegovo družino. Uspelo mu jo je nekako pregnati, nato je poklical pomoč. Poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Johannesburgu, kjer pa sta v kritičnem stanju in se še borita za življenje.Kot so ocenili, je šlo za samico z mladičkom, ki sta ju opazovalca presenetila. Ker se je počutila ogroženo, ju je napadla.Iz naravnega rezervata so sporočili, da so šokirani zaradi strašne nesreče in molijo za žrtvi. Pojasnili so, da je šlo za »dejanje narave«, ko se je samica zbala za svoj rod.Britanci so letos že poročali o smrti zaradi napada žirafe. Med snemanjem televizijskega šova je žival ubila snemalca.