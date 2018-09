Zgrmela je skozi strop restavracije

FOTO: Youtube Drugi gosti se niso pustili motiti.

FOTO: Youtube Po padcu je vstala in se začela nenavadno obnašati. FOTO: Youtube

Na viseči strop je splezala iz stranišča restavracije.

GARDEN GROVE – V kalifornijskem Garden Grovu se je zgodil neobičajen incident v mehiški restavraciji. S posnetka, ki je zakrožil po spletu, lahko vidimo, kako ženska pade skozi strop. Osebje restavracije Sabroso Mexican Grill ni moglo verjeti svojim očem, ko je počilo in so ljudje začeli kričati.»Videli smo jo, ko se je prikradla v restavracijo in stekla v stranišče. Notri je bila zelo dolgo, tako da je pred vrati nastala vrsta,« je povedal gost. »Nato so začeli odpadati kosi stropa in osebje nas je opozorilo, naj se umaknemo od mize, ker je nekdo splezal v viseči strop. Takoj sem vedel, da je to ženska, ki je šla na stranišče.«Ljudje so se začeli umikati od razbitin, hrano pa so nesli s sabo na krožnikih. Zanimivo je, da prav nihče ni zapustil restavracije.Ženska se je pobrala s tal in začela kazati znake močne omamljenosti s crackom. Nervozno je stopala sem ter tja in delovala povsem dezorientirano.Reševalcem ni pustila, da bi ji pomagali, prav tako je ves čas zahtevala, naj nihče ne kliče policije. Na koncu se je dovolj pomirila, da so jo lahko zgrabili in odpeljali. Kaj se je zgodilo z njo in kakšne poškodbe je staknila, še ni znano. Prav tako nihče ne razume, zakaj je plezala po visečem stropu.