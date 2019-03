Zgodila se je tragedija: punčka padla v septično jamo in umrla

VELIKA GREDA – »Ne morem vam povedati, kako sem se počutil, ko me je poklicala babica in rekla, da se je hčerka zadušila v septični jami. Nisem je še zaprl, ker smo se preselili šele pred nekaj meseci,« je po tragediji v južnobanatski Veliki Gredi dejal Nikola, oče še ne dveletne Lee. Njo in njenega brata dvojčka Rudolfa je pazila babica.



Lee je padla v jamo na dvorišču in se zadušila. Z bratcem sta se veliko igrala na dvorišču, a vedno je bil nekdo zraven. Kot kaže, sta zdaj odprla vrata hiše in pobegnila babici. »Z ženo sva odšla v mesto, da bi kupila otrokoma kolo,« je še dejal oče.



Kot poročajo tamkajšnji mediji, je babica dejala, da je, ko je opazila, da Lee ni v hiši, odšla ven. Preiskala je dvorišče, punčko pa zagledala v jami. Čeprav je takoj poklicala reševalce, ji ti niso mogli več pomagati.