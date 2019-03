Zgodil se je napad v nočnem klubu, več mrtvih

CIUDAD DE MEXICO – V napadu na nočni klub v mehiškem mestu Salamanca je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, pet je ranjenih, poročajo tamkajšnji mediji. Po navedbah oblasti so oboroženi napadalci vdrli v striptiz bar in začeli streljati. Po napadu so se odpeljali s terenskimi vozili.



Ozadje napada za zdaj ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.



V Mehiki se za nadzor nad ozemljem borijo številni mamilarski karteli in kriminalne združbe. Uradni podatki kažejo, da se je lani v državi zgodilo rekordnih 33.341 umorov, kar je 15 odstotkov več kot leta 2017.