Ženico pretepli v njeni hiši in pobegnili z denarjem

VARAŽDIN – Dve ženski sta v sredo zjutraj vstopili v odklenjeno hišo, v kateri živi 75-letnica. Ta ju je na hodniku zalotila, a se vlomilki nista pustili zmotiti. Potisnili sta jo, jo posprejali in pretepli. Udarce je dobila v glavo in telo. Po napadu sta ženski preiskali hišo ter pobrali zlatnino in denar. Po dejanju sta ženici onesposobili telefon in jo zaklenili v hišo.



Skupna vrednost izplena naj bi bila nekaj tisoč kun.



Na pregledu so ugotovili, da ima več hematomov, počil ji je zob, bolečine pa ima tudi v predelu reber.



Policija storilki še išče.