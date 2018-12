Ženi napisal »nihče ti ne bo več rekel mama« in ubil otroke

Admir Sović je pred umori živel v Portorožu. FOTO: Facebook

V strašnem šoku

BIHAĆ -(37) iz Bihaća je pred dnevi to mesto v BiH zavil v črno. Od družine Sović, ki je do nedavnega živela v Portorožu , je ostala živa le še mama Leila, potem ko je Admir ubil njune tri otroke, nato pa si sodil še sam in se obesil.Strašen zločin se je zgodil v družinski hiši, kjer še nekaj dni po tragediji visi nepobrano otroško perilo. Dnevni avaz je iz policijskih virov dobil informacije o tem, kaj se je dogajalo usodnega dne. »Pustil je bombo, na kateri je bil varnostni zatič skoraj povsem izvlečen. Bombo je postavil na list papirja, na katerem je napisal sporočilo za svojo ženo,« je povedal vir za časopis. Na listu zapisane besede so šokirala policiste.»Ne sekiraj se, otroci so v redu. Niso odšli lačni v onostranstvo. Če bi našel tudi tebe, bi tudi tebe ubil. Izgubila si tisto, kar ti je bilo najdražje. Vzel sem ti tisti najdražje, otroke jemljem s seboj, tebi k… pa nikoli nihče ne bo več rekel mama,« je napisal Admir, potem ko je ubil svojega sedemletnega sina in hčerkici, stari pet in dve leti. Papir je bil krvav, kot tudi zidovi sobe, kjer so otroci spali, poroča Avaz. Policijski vir je razkril, da je oče otroke ubil z nožem. Našli so tudi okrvavljeno morilsko orožje.Krvav zločin je policiji prijavil morilčev najboljši prijateljMama treh umorjenih otrok je po poročanju Avaza končala v psihiatrični bolnišnici v velikem šoku. Dan kasneje so ponjo prišli sorodniki, zaradi svojega stanja pa mora biti ves čas pod nadzorom. Prosila je, da pogreb očeta in otrok ne bi bil na isti dan. Morilec bo pokopan na Ostrošcu, njegovi otroci in žrtve pa v kraju Brezova Kosa pri Cazinu.