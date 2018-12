Zdravniki dojenčico poslali domov, umrla je naslednji dan

Rojstvo hčerkice je bilo za Veronico Rafferty (25) in njenega moža Scotta (33) iz Velike Britanije najlepše darilo, ki pa ni trajalo dolgo. Dojenčica je umrla le nekaj ur potem, ko so jo zdravniki poslali domov. Nesrečnika zdaj tožita bolnišnico zaradi malomarnosti.

​Amber je bila stara komaj dva meseca, ko je Veronica opazila, da je z nekaj narobe. Deklica je bila bolna in razdražljiva. Odpeljala jo je v bližnjo bolnišnico, kjer so ji povedali, da ni nič hujšega in da ima le blage prebavne težave oziroma zaprtje. Poslali so jo domov in deklica je naslednji dan umrla. Zdravniki so namreč prezrli, da ima meningitis, poroča 24sata.