Zbil koalo in jo vlekel 10 kilometrov

Samička koale, ki jo je ob avtocesti v Novem Južnem Walesu zadel avto in jo pri visoki hitrosti vlekel še 10 kilometrov daleč, jo je odnesla le z nekaj odrgninami. Mlado samičko, ki so jo poimenovali Wazza, je avto zbil na avtocesti severno od Kempseyja, ko jo je poskušala prečkati. Ko se je vozilo končno ustavilo, se je Wazza nekako sama osvobodila, so povedali uslužbenci bolnišnice za koale iz kraja Port Macquarie. Zelo so bili presenečeni, ker jo je živalca odnesla le z lažjimi poškodbami spodnjih okončin.»Voznik jo je vlekel 10 kilometrov, s tačkami je drgnila po asfaltu,« je povedala, klinična direktorica bolnišnice, ki je glede na okoliščine pričakovala težke poškodbe. Dovoljena hitrost na tistem odseku avtoceste je 110 kilometrov na uro.»Nekajkrat smo že dobili koale, ki jih je zbil avto, rane so bile grozljive, ko smo se lotili zdravljenja te samičke, pa ni bilo tako hudo,« je še povedala Flanaganova. Wazza je med nesrečo očitno dvignila tačke in tako preprečila hujše rane. »Če jih ne bi, bi ostala brez njih.« Na nekaterih predelih se ji je olupila koža in so bile vidne mišice, kosti pa k sreči ne. Tudi namestnik direktoriceje dejal, da jih je koala presenetila: »Ni imela poškodovane ne glave ne trupa.«Ko je voznik ustavil in videl, kaj se je zgodilo, je takoj poklical veterinarja, samička pa je medtem zbežala na drevo, in to kljub ranam, veterinarji pravijo, da sta ji pri tem pomagala strah in adrenalin, saj je bila vsa iz sebe, močno prestrašena in v bolečinah. Zgodilo se je pred tednom in pol, triletna samička pa zdaj lepo okreva, obliže so ji že odstranili, v divjino bi jo lahko izpustili čez tri tedne, še pravijo. »Večinoma je zunaj, na dvorišču, pleza po drevesih. Kmalu si bo povsem opomogla.« A težava je, da na območju, kjer jo je povozil avto, ni veliko dreves, zato ne vedo, ali bi jo vrnili tja ali morda kam drugam. Flanaganova voznike ob tem opozarja, naj bodo previdni, koale so namreč v tem času zelo aktivne, saj so sredi paritvene sezone.